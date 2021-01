“Basta, voglio uscire di qui”. GF Vip, Rosalinda sbotta: “Sono inutile…”. E spiega a tutti cosa è successo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione e stanchezza al Grande Fratello Vip. I cinque mesi di reclusione cominciano a pesare, soprattutto su chi è nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è crollata dopo la 34esima puntata nella quale Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show terminerà definitivamente (si spera!) il prossimo lunedì primo marzo. Un altro mese nella Casa più spiata d’Italia che può influire sull’umore dei concorrenti. Nell’ultima diretta l’attrice siciliana ha avuto modo di incontrare il fidanzato Giuliano Condorelli ma questo confronto non è stato di grande aiuto. Da giorni Adua è in crisi per il rapporto tormentato con il ragazzo e il faccia a faccia non ha spazzato via i dubbi e le insicurezze. Giuliano Condorelli ha ufficialmente chiesto a Rosalinda Cannavò, davanti a milioni di persone, di tornare a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione e stanchezza al Grande Fratello Vip. I cinque mesi di reclusione cominciano a pesare, soprattutto su chi è nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre.Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è crollata dopo la 34esima puntata nella quale Alfonso Signorini ha annunciato che il reality show terminerà definitivamente (si spera!) il prossimo lunedì primo marzo. Un altro mese nella Casa più spiata d’Italia che può influire sull’umore dei concorrenti. Nell’ultima diretta l’attrice siciliana ha avuto modo di incontrare il fidanzato Giuliano Condorelli ma questo confronto non è stato di grande aiuto. Da giorni Adua è in crisi per il rapporto tormentato con il ragazzo e il faccia a faccia non ha spazzato via i dubbi e le insicurezze. Giuliano Condorelli ha ufficialmente chiesto aCannavò, davanti a milioni di persone, di tornare a ...

icedry75 : @fischietta @etuttoilresto Perché poco credibile? A me sembra una cosa del tutto normale. Ed è qualcosa che ho viss… - sabrinaxworld : RT @inksnojoke: Sto cambiando e svoltando la mia vita ma tutto ciò ancora non basta. Voglio cambiare la vita di chi mi sta attorno. non hai… - maybealii_ : non voglio fare scena muta, lo odio lo odio così tanto, basta che io sappia di non essere abbastanza come tutti gli… - _eboywoo : sono sul treno lmao voglio andare a casa non ci riesco basta - yll0wumbrella : RT @testasullescale: Raga vi rendete conto cioè non solo siamo nati senza volerlo ma dobbiamo pure vivere facendo cose che non ci piacciono… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta voglio In Danimarca c’è l’app del sesso. Basta un clic per dire “lo voglio” La Stampa Tommaso Zorzi, ritratto del mattatore del Gf Vip: gay dichiarato che piace alle donne, snob, ironico e all’occorrenza cattivo

Il 25 enne che si fece conoscere a «Riccanza» sta sbancando il reality più lungo della storia (sono dentro da quattro mesi). Ed è uno che, alla fine, o si ama o si odia ...

In Danimarca c’è l’app del sesso. Basta un clic per dire “lo voglio”

«Sì, lo voglio». La frase magica viene pronunciata con un clic. La app danese la registra e la trasforma in un contratto (e anche un contatto) amoroso della durata di 24 ore. Ma ci si può anche ripens ...

Il 25 enne che si fece conoscere a «Riccanza» sta sbancando il reality più lungo della storia (sono dentro da quattro mesi). Ed è uno che, alla fine, o si ama o si odia ...«Sì, lo voglio». La frase magica viene pronunciata con un clic. La app danese la registra e la trasforma in un contratto (e anche un contatto) amoroso della durata di 24 ore. Ma ci si può anche ripens ...