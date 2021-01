Atalanta Lazio LIVE 1-1: Muriqi rimette in pari i conti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Gewiss Stadium, Atalanta e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti i Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Lazio 1-0 MOVIOLA 1? Si parte – Pairetto fischia il via di Atalanta-Lazio 4? Atalanta aggressiva – La squadra nerazzurra tenta il pressing nella trequarti della Lazio, si difende bene la squadra di Inzaghi 7? GOL Atalanta – Corner per i padroni di casa, mischia davanti alla porta di Reina che respinge un lancio, aiutato da Muriqi, Djimsiti aggancia la palla e beffa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per i quarti i Coppa Italia 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Si parte – Pairetto fischia il via di4?aggressiva – La squadra nerazzurra tenta il pressing nella trequarti della, si difende bene la squadra di Inzaghi 7? GOL– Corner per i padroni di casa, mischia davanti alla porta di Reina che respinge un lancio, aiutato da, Djimsiti aggancia la palla e beffa ...

