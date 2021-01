Aeroporti, Istanbul primo in Europa supera Parigi e Heathrow. Arretrano Fiumicino e Malpensa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il crollo del traffico aereo causato dal Covid non colpisce tutti allo stesso modo. Migliora la posizione degli scali di Turchia e Russia Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il crollo del traffico aereo causato dal Covid non colpisce tutti allo stesso modo. Migliora la posizione degli scali di Turchia e Russia

Il crollo del traffico aereo causato dal Covid non colpisce tutti allo stesso modo. Migliora la posizione degli scali di Turchia e Russia ...

Qatar Airways sperimenta da marzo lo Iata Travel Pass

Qatar Airways punta a diventare la prima compagnia aerea del Medio Oriente a iniziare la sperimentazione dell'app mobile Iata Travel Pass 'Digital Passport', da marzo 2021.

