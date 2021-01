A messa torna il segno della pace | niente stretta di mano | ma inchino del capo

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da domenica 14 febbraio ildurante laviene “ripristinato” rivolgendo lo sguardo e facendo un cenno con il. Lo ha deciso il Consiglio PermanemnteCei. Nel documento finale si ricorda che “la pandemia ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di assumere le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio del virus”.Non potendo prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, i vescovi hanno deciso quindi di “ripristinare, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si scambia il dono, invocato da Dio durante la celebrazione eucaristica”. “Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire ladi ...

L'HuffPost

Roma, 27 gennaio 2021 - A partire da domenica 14 febbraio tornerà durante la messa lo scambio del "segno della pace" che era stato sospeso per la pandemia di Coronavirus. Le modalità peraltro sono ...Si potrà ribadire che non è possibile darsi la mano e che prendere contatto visivo con il proprio vicino può essere un modo efficace per recuperare un gesto rituale ...