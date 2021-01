Valentina Vignali, l’accusa contro Ferragni, Biasi e De Lellis spiazza: caos social (Di martedì 26 gennaio 2021) Valentina Vignali si è scagliata contro alcune college influencer. Le accuse alla Ferragni, a Chiara Biasi e a Giulia De Lellis sulla questione pellicce Valentina Vignali è rimasta una delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 26 gennaio 2021)si è scagliataalcune college influencer. Le accuse alla, a Chiarae a Giulia Desulla questione pellicceè rimasta una delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Novella_2000 : La guerra delle influencer! Valentina Vignali attacca su Instagram Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi - oltremareee : RT @lovingkiedis: Valentina Vignali VS Giulia De Lellis - adsaysthat : Ma quelle che finiscono nel dimenticatoio e si chiamano Valentina, lo fanno come mestiere attaccare Giulia De Lelli… - _neardeath : @aidalaverdadera Cc: Valentina Vignali - zazoomblog : Valentina Vignali non si trattiene: duro attacco a Chiara Ferragni e Giulia De Lellis - #Valentina #Vignali… -