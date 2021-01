Unicredit, Andrea Orcel sarà il prossimo CEO. Titolo vola in vetta al FTSE MIB (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Unicredit, che tratta in rialzo del 5,23% allungando i guadagni della seduta. A fare da assist al titolo di Piazza Gae Aulenti è la notizia riportata da fonti finanziarie secondo cui Andrea Orcel sarà il successore di Jean Pierre Mustier sulla poltrona di amministratore delegato. Sempre le fonti sottolineano che una riunione straordinaria del CdA per la decisione potrà essere convocato già questa settimana. Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali dalla banca, ma secondo quanto si apprende, la quadra sarebbe stata trovata proprio sul banchiere romano. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di credito più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 5,23% allungando i guadagni della seduta. A fare da assist al titolo di Piazza Gae Aulenti è la notizia riportata da fonti finanziarie secondo cuiil successore di Jean Pierre Mustier sulla poltrona di amministratore delegato. Sempre le fonti sottolineano che una riunione straordinaria del CdA per la decisione potrà essere convocato già questa settimana. Al momento non sono giunte comunicazioni ufficiali dalla banca, ma secondo quanto si apprende, la quadra sarebbe stata trovata proprio sul banchiere romano. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di credito più pronunciata rispetto all’andamento delMIB. Ciò esprime la maggiore ...

repubblica : Unicredit, Andrea Orcel verso la successione di Mustier sulla poltrona di ad - fposcio : Unicredit, Andrea Orcel verso la successione di Mustier sulla poltrona di ad - fisco24_info : Unicredit: Andrea Orcel prossimo ceo al posto di Mustier: Cda in programma prima del weekend - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: ORCEL AL POSTO DI MUSTIER IN UNICREDIT: CHI FESTEGGIA (Del Vecchio) E CHI BORBOTTA (Renzi e non solo) Unicredit, tutto… - StartMagNews : RT @Michele_Arnese: Unicredit, tutto (o quasi) su Andrea Orcel che sostituirà Mustier -