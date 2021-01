Ultime Notizie Roma del 26-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo un passaggio al consiglio dei ministri premier Conte oggi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni in quella che appare una crisi al buio PD MoVimento 5 Stelle Leo fanno quadrato attorno a lui televiva arresta contatta il centro-destra alla fine del Conte bis e si proclama Unito è compatto Ma le strategie non vanno nella stessa direzione la maggioranza punta un conte terore per trattare con i centristi Presidente della Repubblica dovrà gestire una crisi si apre in un momento delicatissimo per il paese difficile che le sue consultazioni iniziano prima di domani pomeriggio l’Unione Europea preme sulle aziende perché siano rispettati i tempi di consegna dei vaccini termine di confronti con attrazione cara commissario alla salute chirichi ...