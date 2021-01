Sampdoria, il Torino non vuole più Bonazzoli: due club sull’attaccante (Di martedì 26 gennaio 2021) Calciomercato Sampdoria: il Torino vuole rispedire indietro Bonazzoli, ma sull’attaccante si aprono le strade di due squadre Il Torino ha deciso di interrompere il prestito di Federico Bonazzoli dalla Sampdoria a seguito dello scarso rendimento avuto nella prima parte di stagione. sull’attaccante, che farà ritorno momentaneamente alla Sampdoria, c’è il Crotone ma non solo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il Parma potrebbe fare un pensierino sul classe ’97. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Calciomercato: ilrispedire indietro, masi aprono le strade di due squadre Ilha deciso di interrompere il prestito di Federicodallaa seguito dello scarso rendimento avuto nella prima parte di stagione., che farà ritorno momentaneamente alla, c’è il Crotone ma non solo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, anche il Parma potrebbe fare un pensierino sul classe ’97. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - trimonazo : Torino-Fiorentina X (1-1) Belotti Bologna-Milan 2 (0-3) Ibra Sampdoria-Juve X (1-2) Ronaldo Inter-Benevento… - zazoomblog : Bonazzoli torna alla Sampdoria: addio al Torino altro prestito all’orizzonte - #Bonazzoli #torna #Sampdoria:… - aleeremos : #Bonazzoli lascia il #Torino e fa ritorno alla #Sampdoria (per il momento). Ora tocca al #Crotone raggiungere un'in… - riccardodomeni : Il #Crotone avanza per #Bonazzoli del #Torino . Via libera dei granata , ora si attende la risposta dell’ex Sampdoria. @NicoSchira -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Torino Bonazzoli torna alla Sampdoria: addio al Torino, altro prestito all'orizzonte Calcio News 24 Murru Sampdoria, passi avanti con il Torino: contatto con il Cagliari

Murru sembra destinato, come Bonazzoli, a far rientro alla Sampdoria: per il terzino mancino primo contatto con il Cagliari ...

Diavolo che Dea!

COMMENTO AL CAMPIONATO. L’Atalanta va a vincere a Milano fermando l’avanzata dei rossoneri. L’Inter si deve accontentare di un punto alla Dacia Arena con la Roma che si avvi ...

Murru sembra destinato, come Bonazzoli, a far rientro alla Sampdoria: per il terzino mancino primo contatto con il Cagliari ...COMMENTO AL CAMPIONATO. L’Atalanta va a vincere a Milano fermando l’avanzata dei rossoneri. L’Inter si deve accontentare di un punto alla Dacia Arena con la Roma che si avvi ...