Quest'anno il Bollo Auto costa meno (Di martedì 26 gennaio 2021) (Roma 26 gennaio 2021) - La tassa Automobilistica è più leggera grazie al piano Cashback e la possibilità di pagare con carta di credito e debito presso le Agenzie di Pratiche Auto che utilizzano le soluzioni del Gruppo Sermetra. La tassa Auto Quest'anno peserà meno sulle tasche degli Automobilisti grazie al progetto Cashback e alla piattaforma sviluppata dal Gruppo societario controllato da Sermetra Holding, principale system integrator per le aziende che erogano servizi all'Automotive. Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l'uso di carte e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Attraverso Cashback 10% viene rimborsato il 10% ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) (Roma 26 gennaio 2021) - La tassamobilistica è più leggera grazie al piano Cashback e la possibilità di pagare con carta di credito e debito presso le Agenzie di Praticheche utilizzano le soluzioni del Gruppo Sermetra. La tassapeseràsulle tasche deglimobilisti grazie al progetto Cashback e alla piattaforma sviluppata dal Gruppo societario controllato da Sermetra Holding, principale system integrator per le aziende che erogano servizi all'motive. Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l'uso di carte e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Attraverso Cashback 10% viene rimborsato il 10% ...

matteosalvinimi : Spero che finisca al più presto questo teatrino osceno: ieri hanno votato in Portogallo, quest’anno si voterà in mo… - chetempochefa : 'Io intanto voglio fare i complimenti...Vincenzo! Tu quest'anno non ci devi lasciare! Ho auto un'idea...sai che pot… - la_Biennale : Dal 6 al 14 febbraio festeggia insieme a noi la #BiennaleCarnevale2021! Quest'anno il #CarnevaleDeiRagazzi si trasf… - EugenioCasadei : @BillsItaly @keystapper Rimango tuttavia dell’idea che i Bills erano il team migliore quest’anno dopo KC, quindi st… - MP4DavideFox : @simonegenius Ma anche nei test? Ce l'hanno le F60 alle Finali Ferrari, non vedo perchè non possano nei test, ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Quest anno Stamperia Braille, anche quest'anno portata a termine la traduzione dei libri scolastici Toscana Notizie In Cina è in atto la sterilizzazione forzata delle donne uigure (e il mondo ne parla troppo poco)

Inserzioni forzate di spirali intrauterine, somministrazione di pillole contraccettive, operazioni chirurgiche e in alcuni casi anche aborti forzati.

Benvenuti nell'epoca degli LP

In un modo o nell’altro il piatto ha girato per tutto questo tempo, e ora il volume è tornato altissimo: il vinile c’è e si sente. La fiducia che un decennio fa si percepiva nella stampa americana di ...

Inserzioni forzate di spirali intrauterine, somministrazione di pillole contraccettive, operazioni chirurgiche e in alcuni casi anche aborti forzati.In un modo o nell’altro il piatto ha girato per tutto questo tempo, e ora il volume è tornato altissimo: il vinile c’è e si sente. La fiducia che un decennio fa si percepiva nella stampa americana di ...