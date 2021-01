Paduli, il sindaco Vessichelli chiude il caso Don Francesco: il prete si scusa con un post (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPaduli – Non poteva andare diversamente, ovvio che le parole di Don Francesco avessero un’eco incredibile su gli organi di stampa locali e sui media nazionali. E infatti così è stato. Risalto ovunque al suo attacco al vaccino, alle considerazioni a titolo puramente personale che hanno sconvolto gli abitanti di Paduli, il sindaco e don Enrico, il parroco titolare. Questa mattina nel piccolo centro sannita sono arrivate le telecamere della Rai per sentire Vessichelli e la gente del posto. Il tutto, poi, andato in onda nel corso de La Vita in diretta. E’ stata l’occasione per il primo cittadino per confermare concetti già espressi in questi due giorni. “Mi preme ribadire che non esiste un caso Paduli ma si tratta di concetti ed ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non poteva andare diversamente, ovvio che le parole di Donavessero un’eco incredibile su gli organi di stampa locali e sui media nazionali. E infatti così è stato. Risalto ovunque al suo attacco al vaccino, alle considerazioni a titolo puramente personale che hanno sconvolto gli abitanti di, ile don Enrico, il parroco titolare. Questa mattina nel piccolo centro sannita sono arrivate le telecamere della Rai per sentiree la gente delo. Il tutto, poi, andato in onda nel corso de La Vita in diretta. E’ stata l’occasione per il primo cittadino per confermare concetti già espressi in questi due giorni. “Mi preme ribadire che non esiste unma si tratta di concetti ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Paduli sindaco Paduli, l'assurda predica negazionista di Don Francesco. Il sindaco: "Avventato" (VIDEO) anteprima24.it PADULI - Quell'omelia improvvida sul vaccino anti-covid e poi le scuse tramite social.

La parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Paduli (Benevento) alla ribalta locale e nazionale dopo le intemperanze verbali di don Francesco Collarile durante l’omelia della messa di sabato 23 ...

