L'appello dei sindaci: 'Vaccinate anche noi al più presto' (Di martedì 26 gennaio 2021) anche i sindaci chiedono di essere vaccinati al più presto. 'I primi cittadini dovranno essere inclusi nella prossima fase di somministrazione dell'antidoto anti - Covid, perché è fondamentale ... Leggi su chietitoday (Di martedì 26 gennaio 2021)chiedono di essere vaccinati al più. 'I primi cittadini dovranno essere inclusi nella prossima fase di somministrazione dell'antidoto anti - Covid, perché è fondamentale ...

Tg3web : Ha salutato la mamma con un biglietto poi non è più tornata a casa. Si cerca Selena, sparita dopo aver fatto amiciz… - Agenzia_Ansa : 'Grazie per le medicine ma vorremmo delle salsicce'. L'appello dei #minatori bloccati. I dodici uomini sono intrapp… - PiazzapulitaLA7 : Il Tribunale di Roma ha condannato il ministero dell’Interno per i respingimenti dei migranti in Slovenia. Ministr… - 45acpjoe : RT @PaoloCataniaCT: Rubata l’auto all’«angelo dei gatti randagi», la usava come “ambulanza” per i felini: appello per riaverla. https://t.c… - tizianantonella : RT @GINA32451015: Pitbull abbandonato e legato al cancello del canile nella notte, l'appello dei volontari -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei Cinque anni senza Giulio, la fiaccolata silenziosa e l'appello dei genitori: "Schiaffi dall'Egitto, richiamate l'ambasciatore" Il Piccolo Africa, Fao: appello da 31 milioni di euro per debellare le locuste

Una nuova ondata di locuste, la terza dal 2020, sta devastando le coltivazioni in Kenya, Etiopia e Somalia, mettendo a rischio fame milioni di persone. Per debellare questo vorace insetto la Fao ha me ...

Cgil, Cisl e Uil: “Aderiamo all’appello dell’Anpi per una proposta di legge antifascista”

I sindacati Chil, Cisl e Uil della Provincia di Asti aderiscono all’iniziativa, promossa dall’Anpi, per l’emanazione – da parte del Parlamento italiano - ...

Una nuova ondata di locuste, la terza dal 2020, sta devastando le coltivazioni in Kenya, Etiopia e Somalia, mettendo a rischio fame milioni di persone. Per debellare questo vorace insetto la Fao ha me ...I sindacati Chil, Cisl e Uil della Provincia di Asti aderiscono all’iniziativa, promossa dall’Anpi, per l’emanazione – da parte del Parlamento italiano - ...