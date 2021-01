Koulibaly regala giacconi per il freddo ai semafori di Agnano (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha provato a farlo lontano dal clamore, ma un tifoso l’ha riconosciuto e reso pubblico il gesto di solidarietà di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese – scrive il Mattino – di è fermato con la sua auto nei pressi di un semaforo ad Agnano, e ha distribuito in regalo dei giacconi ad alcuni connazionali, per aiutarli a proteggersi dal freddo intenso di questi giorni. “Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano – ha scritto Paolo Leccia sui social – Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. Lo ho avvicinato con un cenno l’ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro . Dalla curiosità mi sono fermato e ho notato che stava regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Ha provato a farlo lontano dal clamore, ma un tifoso l’ha riconosciuto e reso pubblico il gesto di solidarietà di Kalidou. Il difensore senegalese – scrive il Mattino – di è fermato con la sua auto nei pressi di un semaforo ad, e ha distribuito in regalo deiad alcuni connazionali, per aiutarli a proteggersi dalintenso di questi giorni. “Erano le ore 13.30, mi trovavo aidi– ha scritto Paolo Leccia sui social – Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. Lo ho avvicinato con un cenno l’ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro . Dalla curiosità mi sono fermato e ho notato che stavandodel Napoli ai suoi concittadini ...

fattoquotidiano : Kalidou Koulibaly, il gesto immortalato da un tifoso: scende dall’auto e regala giacconi in strada ai ragazzi bisog… - Sport_Mediaset : #Napoli, #Koulibaly cuore d'oro: regala giacconi ad alcuni connazionali in strada. Il bel gesto del difensore azzur… - Gazzetta_it : Il cuore d’oro di #Koulibaly: ad #Agnano regala giacconi a immigrati infreddoliti #Napoli - NYbrooklyn_nets : @kkoulibaly26 regala giacconi per il freddo ai semafori di Agnano - sei un campione dentro e fuori dal campo. - napolista : #Koulibaly regala giacconi per il freddo ai semafori di Agnano Bel gesto di solidarietà del difensore del Napoli, “… -