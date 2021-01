Keira Knightley dice basta al nudo sul set: “Solo con una regista donna” (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante una conversazione per la serie podcast “Chanel Connects”,, l’attrice inglese Keira Knightley ha rivelato di non sentirsi a proprio agio sotto gli sguardi maschili durante le riprese di scene di nudo o sesso.. La Knightley ha detto di aver aggiunto ai suoi contratti una clausola: niente scene di nudo dopo essere diventata madre. L’attrice ha spiegato di averlo fatto anche per vanità. “E’ lo sguardo maschile – ha detto -. Se si tratta di una trama in cui si parla di maternità e di accettazione del proprio corpo, mi dispiace, ma deve essere con una regista donna. Non ho un divieto assoluto, ma nel caso degli uomini sì”. La Knightley ha anche detto di non volersi ritrovare in terribili scene di sesso dove sono tutti oliati per apparire sudati e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 26 gennaio 2021) Durante una conversazione per la serie podcast “Chanel Connects”,, l’attrice ingleseha rivelato di non sentirsi a proprio agio sotto gli sguardi maschili durante le riprese di scene dio sesso.. Laha detto di aver aggiunto ai suoi contratti una clausola: niente scene didopo essere diventata madre. L’attrice ha spiegato di averlo fatto anche per vanità. “E’ lo sguardo maschile – ha detto -. Se si tratta di una trama in cui si parla di maternità e di accettazione del proprio corpo, mi dispiace, ma deve essere con una. Non ho un divieto assoluto, ma nel caso degli uomini sì”. Laha anche detto di non volersi ritrovare in terribili scene di sesso dove sono tutti oliati per apparire sudati e ...

