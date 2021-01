Inter-Milan 2-1: una magia di Eriksen decide il derby (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tre gol, un’espulsione e una rissa sfiorata: non delude questo derby di Coppa Italia. Tra Inter e Milan hanno la meglio i “padroni di casa” E’ l’Inter a uscire vincitrice di una partita da nervi scoperti e tanta rabbia agonistica: a San Siro termina 2 a 1 per i nerazzurri, bravi a ribaltare il match dopo l’espulsione di Ibrahimovic. La partita Pronti, via ed è il Milan ad avere la prima chance per sbloccare il match: buono scambio al limite dell’area nerazzurra e conclusione di Leao fuori di poco Non ci sta l’Inter ed è Lukaku a salire in cattedra e provare il sinistro da posizione ravvicinata: provvidenziale Tatarusanu a Intervenire con i piedi. derby che si sblocca al 31? grazie a l’ennesima marcatura stagionale di Zlatan Ibrahimovic, ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tre gol, un’espulsione e una rissa sfiorata: non delude questodi Coppa Italia. Trahanno la meglio i “padroni di casa” E’ l’a uscire vincitrice di una partita da nervi scoperti e tanta rabbia agonistica: a San Siro termina 2 a 1 per i nerazzurri, bravi a ribaltare il match dopo l’espulsione di Ibrahimovic. La partita Pronti, via ed è ilad avere la prima chance per sbloccare il match: buono scambio al limite dell’area nerazzurra e conclusione di Leao fuori di poco Non ci sta l’ed è Lukaku a salire in cattedra e provare il sinistro da posizione ravvicinata: provvidenziale Tatarusanu avenire con i piedi.che si sblocca al 31? grazie a l’ennesima marcatura stagionale di Zlatan Ibrahimovic, ...

