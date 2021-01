Il premier Giuseppe Conte pronto a presentare le dimissioni (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte questa mattina salirà al Colle per presentare le dimissioni. Conte pronto a presentare le dimissioni Oggi, martedì 26 gennaio, il premier presenterà le proprie dimissioni. Alle 9:00, infatti, è stato appositamente convocato il Consiglio dei ministri. Già ieri pomeriggio girava voce che le dimissioni di Giuseppe Conte sarebbero arrivate in serata, ed invece così non è stato; tuttavia, l’appuntamento, a quanto pare, sarebbe stato soltanto posticipato, e non annullato. Quindi, questa mattina il premier salirà al Colle per ufficializzare questa scelta, con il fine di ottenere un nuovo incarico, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilquesta mattina salirà al Colle perleleOggi, martedì 26 gennaio, ilpresenterà le proprie. Alle 9:00, infatti, è stato appositamente convocato il Consiglio dei ministri. Già ieri pomeriggio girava voce che ledisarebbero arrivate in serata, ed invece così non è stato; tuttavia, l’appuntamento, a quanto pare, sarebbe stato soltanto posticipato, e non annullato. Quindi, questa mattina ilsalirà al Colle per ufficializzare questa scelta, con il fine di ottenere un nuovo incarico, che ...

