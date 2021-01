Gigante Kronplatz oggi, sci alpino: startlist, orario, tv, programma (Di martedì 26 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 torna sulle nevi italiane. Prima di trasferirsi, nel corso del prossimo weekend in quel di Garmisch-Partenkirchen, il Circo Bianco al femminile sbarca a Kronplatz per uno slalom Gigante, sulla celebre e durissima pista denominata “Erta”. Siamo in uno degli scenari più avvincenti per vivere una gara tra le porte larghe, su un tracciato selettivo, sul quale vincono solamente le migliori. E, effettivamente, così è stato. Nei tre precedenti, infatti, abbiamo assistito alle vittorie di Federica Brignone, Viktoria Rebensburg e Mikael Shiffrin. Si torna a Plan de Corones dopo una pausa di due anni, con le italiane pronte, anzi prontissime, a fare la voce grossa, con Marta Bassino e Sofia Goggia pronte a dare manforte alla vincitrice dell’ultima Sfera di Cristallo. LA DIRETTA LIVE ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci2020-2021 torna sulle nevi italiane. Prima di trasferirsi, nel corso del prossimo weekend in quel di Garmisch-Partenkirchen, il Circo Bianco al femminile sbarca aper uno slalom, sulla celebre e durissima pista denominata “Erta”. Siamo in uno degli scenari più avvincenti per vivere una gara tra le porte larghe, su un tracciato selettivo, sul quale vincono solamente le migliori. E, effettivamente, così è stato. Nei tre precedenti, infatti, abbiamo assistito alle vittorie di Federica Brignone, Viktoria Rebensburg e Mikael Shiffrin. Si torna a Plan de Corones dopo una pausa di due anni, con le italiane pronte, anzi prontissime, a fare la voce grossa, con Marta Bassino e Sofia Ga pronte a dare manforte alla vincitrice dell’ultima Sfera di Cristallo. LA DIRETTA LIVE ...

