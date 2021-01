Delirio | uccidono le figlie convinti di poterle resuscitare

Leggi su chenews

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’incredibile tragedia forse figlia dell’isolamento generato dal covid, i genitori trovati in stato confusionale dopo il delitto. Violenza donna (Facebook)La terribile notizia arriva dall’India, e racconta di una tragedia familiare, secondo molti dovuta all’isolamento forzato dovuto all’epidemia di covid. Ma è certo che non può esserci alcun tipo di giustificazione per un simile e terribile delitto. Siamo nella città di Madanapalle, nello stato indiano dell’Andhra Pradesh. V Padmaja e V Purushotham Naidu, marito e moglie, picchiano a morte le dueAlekya, 27 anni e Sai Divya, 22. Ma non se ne preoccupano più di tanto, perchè i due sonodi essere capaci di resuscitarle. All’arrivo delle forze dell’ordine, infatti, i due con tutta calma hanno raccontato di avere udito alcune voci che chiedevano loro di fare un ...