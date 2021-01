Daydreamer puntata serale | 26 gennaio 2021 | notte al rifugio per Can e Sanem

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 26 gennaio 2021) Le anticipazioniper lain onda il 26vedono Can pentito per il suo atteggiamento decidere di fare qualcosa che possa sorprenderee aiutare la loro storia a non finire a causa degli altri. Le cose però non andranno come sperava l’affascinante fotografo. Nel frattempo Ayhan spargerà la voce del suo imminente matrimonio con Cey Cey. Questo spingerà Osman a voler convolare a nozze al più presto con Leyla che entrerà nel panico. Anteprime26: la decisione di Can Can ha riflettuto a lungo sulla sua storia cone dopo essersi reso conto dei suoi errori, vedremo che nella...