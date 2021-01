Dalla Calabria al Veneto | ‘ndrangheta senza confini Lupara bianca e armi nascoste nei freezer Per i carabinieri i clan stavano progettando un altro omicidio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non si ferma la battaglia della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. E con 12 fermi eseguiti all’alba di ieri daiviene confermata la prestabile dell’organizzazione mafiosa calabrese anche nel Nord Italia. I provvedimenti, a carico di indagati ritenuti coinvolti nell’uccisione di Massimo Vona, 44 anni, scomparso nell’ottobre 2018 a Petilia Policastro e mai più ritrovato, sono stati infatti eseguiti tra Crotone e Verona. Per la Dda, l’allevatore assassinato non era un affiliato, ma con i suoi comportamenti “di autonomia o resistenza costituiva un ostacolo per la consorteria del posto”, cercando di scoprire chi gli aveva incendiato la stalla e fatto morire cento pecore. Vona, secondo l’Antimafia, è stato attirato in un tranello e ucciso, probabilmente con due colpi di fucile caricato a pallettoni, come dedotto da alcune ...