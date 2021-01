Da quanto sono sbagliati i dati sull’RT in Lombardia? Le richieste dei sindaci e la protesta (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lombardia in zona rossa per un errore di calcolo dell’indice Rt a gennaio è un episodio isolato? Secondo sette sindaci di centrosinistra, quelli di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lecco e Varese, ci potrebbero essere errori che si protraggono da ottobre. Per questo ieri hanno chiesto alla Regione di poter avere accesso agli «open data» dal 12 ottobre. Repubblica spiega le loro motivazioni: Secondo i sindaci è da quella data che iniziano i problemi. Se il campo dove deve essere indicato lo stato clinico di sintomatico, asintomatico o paucisintomatico non viene compilato si continuano a conteggiare come positivi anche i guariti. È l’effetto «cumulo» che ha determinato il calcolo dell’Rt sbagliato come è successo il 15 gennaio con la Lombardia in zona rossa. Parla a nome di tutti Giorgio Gori, sindaco di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Lain zona rossa per un errore di calcolo dell’indice Rt a gennaio è un episodio isolato? Secondo settedi centrosinistra, quelli di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lecco e Varese, ci potrebbero essere errori che si protraggono da ottobre. Per questo ieri hanno chiesto alla Regione di poter avere accesso agli «open data» dal 12 ottobre. Repubblica spiega le loro motivazioni: Secondo iè da quella data che iniziano i problemi. Se il campo dove deve essere indicato lo stato clinico di sintomatico, asintomatico o paucisintomatico non viene compilato si continuano a conteggiare come positivi anche i guariti. È l’effetto «cumulo» che ha determinato il calcolo dell’Rt sbagliato come è successo il 15 gennaio con lain zona rossa. Parla a nome di tutti Giorgio Gori, sindaco di ...

Se noi dobbiamo vaccinarci contro il Covid-19, che dire di coloro che spesso passano più tempo di chiunque altro in nostra compagnia, ovvero i nostri animali domestici? Cani, gatti e altri pets devono ...

La premessa è: «non vogliamo fare polemica, ma lavorare per far crescere questo territorio». L’intervista pubblicata domenica al presidente della Provincia Paolo Lanfranco sul futuro di Asti ha fatto ...

