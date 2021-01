Crisi in diretta, Conte in Cdm: mi dimetto. Salirà al Colle alle 12 e proverà a costruire il ter (Di martedì 26 gennaio 2021) Crisi di governo al buio. Il premier Conte stamani Salirà al Colle da Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il fallimento dell'operazione "volenterosi" che... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 gennaio 2021)di governo al buio. Il premierstamanialda Mattarella per dimettersi. Una mossa obbligata dopo il fallimento dell'operazione "volenterosi" che...

ivanscalfarotto : Alle 18.30 a “Casa Velardi”, per parlare di crisi di governo e dintorni @claudiovelardi Vi aspetto! In diretta da… - Corriere : ??Il premier domani al Colle per dimettersi. M5S: «Il Conte ter per noi l’unica soluzione» - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, news. #Udc: fuori dai giochi dei Responsabili. Voteremo no a #Bonafede. Gli aggiornamenti in diret… - Cu2CO3OH2 : RT @crm1096: La triste parabola di “un uomo qualunque” che si era montato la testa ... Conte ha annunciato dimissioni in Cdm, oggi premier… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Crisi di governo, la diretta video con le firme del Corriere -