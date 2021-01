Crisi di governo, Conte si è dimesso: cosa succede ora (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il premier ha lasciato il Quirinale dopo il colloquio con Sergio Mattarella. Da domani al via alle consultazioni Come preannunciato ieri, questa mattina Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Consiglio. Intorno alle 12 si è recato al Quirinale per un colloquio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) . Il premier ha lasciato il Quirinale dopo il colloquio con Sergio Mattarella. Da domani al via alle consultazioni Come preannunciato ieri, questa mattina Giuseppeha rassegnato le sue dimissioni da presidente del Consiglio. Intorno alle 12 si è recato al Quirinale per un colloquio L'articolo proviene da Inews.it.

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - Classenovanta : @Anna3Pellegrini @MarcoNoel19 No, come non è responsabile per la diffusione di questo dannato virus. Ma nella gesti… - biagiomarzo : @cervo1953 @renatobrunetta O, meglio dire, fare la crisi di governo #Conte per fare il governo #Conte è una operazione gattopardesca -