Coronavirus | Fontana | ' ricorso al Tar prosegue nel merito'

(Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Senza ildella Lombardia al Tar, "oggi saremmo ancora in zona rossa fino alla fine del mese. Qualcun altro avrebbe potuto tacere e nessuno, magari, si sarebbe accorto di questa situazione. Ricordo che il, contrariamente a quanto sostenuto da qualche organo di stampa,nel". Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio, nelle sue comunicazioni in consiglio regionale. Il"verrà implementato questa settimana con l'impugnazione dei verbali della Cabina di Regia e del Cts, nonché della parte dell'ordinanza del Ministero che fa riferimento ai quei verbali".

