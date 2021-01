Conte è al Quirinale per dimettersi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio spera di riottenere l'incarico da Mattarella, per formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza più ampia Leggi su ilpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio spera di riottenere l'incarico da Mattarella, per formare un nuovo governo sostenuto da una maggioranza più ampia

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 sta cominciando a serpeggiare il dubbio che conte sia partito per il Guatemala. Dicono che è usci… - Agenzia_Ansa : #Governo, domani #Conte al #Quirinale per rassegnare le dimissioni #ANSA - temisaba95 : RT @LuceAPalazzo: L'Europa totalmente schierata dalla parte di Giuseppe #Conte (e che confida nel #ConteTer) è il segnale più evidente di q… - Raff_Napolitano : RT @Giorgiolaporta: E' normale che il Capo dello Stato debba stare inchiodato al #Quirinale ad aspettare che #Conte finisca di fare l'ennes… -