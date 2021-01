Conte al Colle e sui social esplode #Cinedimissioni | ironia del web

Leggi su dire

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – In origine fu l’autocertificazione poi ‘congiunti‘, quindi il plasma. Ora a finire nel mirino degli utenti sono le dimissioni di Giuseppe Conte. Il gioco è sempre lo stesso modificare i titoli di celebri film o citazioni cinematografiche , in maniera tale che parlino del tema al centro del dibattito. E così su Twitter #cinedimissioni è diventato trending topic con una pioggia di ‘cinguettii’ ironici sulla fine del Conte Bis. C’è a chi piacciono i polizieschi e esordisce con ‘Romanzo quirinale‘ e chi punta sul romanticismo hot di ‘50 sfumature di Chigi‘. Chi tira in ballo uno dei più grandi successi di Tarantino, con ‘Bastardi senza premier‘, e a chi piacciono i classici senza tempo come ‘Coalizione da Tiffany‘ e ‘Conte suona sempre tre volte’. Per chi ha voglia di una commedia invece, ci sono ‘Una settimana d’addio‘ e ‘7 crisi in 7 giorni‘. E come rinunciare a un bel western dal titolo ‘Dio perdona, io no’ con tanto di foto del premier a fianco di Matteo Salvini? Infine spazio alla saga nata dalla penna di J.K. Rowling con ‘Giuseppi Potter e la camera dei responsabili’. Dio perdona, io no#cinedimissioni pic.twitter.com/X9rEMci6cZ— Dark (@Potito40709597) January 26, 2021 Giuseppi Potter e la Camera dei responsabili #cinedimissioni pic.twitter.com/8LXunxfPyx— soluzioni creative (@wgdesignc) January 26, 2021 Conte suona sempre tre volte. #cinedimissioni#dimissioniconte pic.twitter.com/q7t6pgQ9dk— Gaia (@Gaia93712891) January 26, 2021 Incarichi del terzo tipo#cinedimissioni— antonio lacarbonara (@aelledesign) January 26, 2021 Ritorno al futuro #cinedimissioni pic.twitter.com/HYIXEeOlSv— antonio lacarbonara (@aelledesign) January 26, 2021