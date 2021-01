CONSIGLIO COMUNALE SU ATM,TRANCHIDA RIBADISCE: DECIDO IO. FIOCANNO GLI AVVISI DI QUERELA NEI SUOI CONFRONTI (Di martedì 26 gennaio 2021) Ferrante non ha deluso:" da giorni leggo carte, mi informo, chiedo, dovrebbero farlo tutti i consiglieri", fino ad arrivare alla conclusione che in "virtù dello Statuto del Comune e della stessa ATM -... Leggi su tvio (Di martedì 26 gennaio 2021) Ferrante non ha deluso:" da giorni leggo carte, mi informo, chiedo, dovrebbero farlo tutti i consiglieri", fino ad arrivare alla conclusione che in "virtù dello Statuto del Comune e della stessa ATM -...

twitorino : Giorno della Memoria 27 gennaio 2021: ore 9.30 al Cimitero Monumentale Celebrazione in ricordo dello sterminio del… - comunevenezia : #GiornodellaMemoria2021 Al Teatro La Fenice si è aperta la Cerimonia cittadina con il messaggio del sindaco… - Lulu6759 : RT @PossibileIt: Rimarrà esposto per 30 giorni davanti al Campidoglio di #Roma il ritratto di #PatrickZaki realizzato da Francesca Grosso e… - claradistaso : RT @PPeracchini: Il Consiglio Comunale all’unanimità ha ribadito il suo NO al carbone, impegnando l’Amministrazione a compiere nei confront… - tvio2 : CONSIGLIO COMUNALE SU ATM,TRANCHIDA RIBADISCE: DECIDO IO. FIOCANNO GLI AVVISI DI QUERELA NEI SUOI CONFRONTI -