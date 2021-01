Comunali di Napoli, il Csm: Il pm Maresca ha pienamente diritto a candidarsi sindaco (Di martedì 26 gennaio 2021) Il pm anticamorra Catello Maresca ha “pieno diritto di candidarsi per competizioni elettorali amministrative in Campania, comprese quelle relative al sindaco della città di Napoli” . E i contatti che ha avuto con personalità politiche, anche e proprio per valutare una sua possibile candidatura come sindaco di Napoli, non possono essere ritenuti “illeciti o comunque forieri di pregiudizio all’indipendenza ed all’imparzialità del magistrato”. È per queste ragioni che la Prima Commissione del Csm a maggioranza, con 4 voti a favore e 2 voti contrari ha chiesto al plenum di archiviare il fascicolo sul magistrato,aperto dopo una segnalazione del Pg di Napoli Luigi Riello per verificare se vi fossero gli estremi per l’avvio di una procedura di trasferimento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Il pm anticamorra Catelloha “pienodiper competizioni elettorali amministrative in Campania, comprese quelle relative aldella città di” . E i contatti che ha avuto con personalità politiche, anche e proprio per valutare una sua possibile candidatura comedi, non possono essere ritenuti “illeciti o comunque forieri di pregiudizio all’indipendenza ed all’imparzialità del magistrato”. È per queste ragioni che la Prima Commissione del Csm a maggioranza, con 4 voti a favore e 2 voti contrari ha chiesto al plenum di archiviare il fascicolo sul magistrato,aperto dopo una segnalazione del Pg diLuigi Riello per verificare se vi fossero gli estremi per l’avvio di una procedura di trasferimento ...

