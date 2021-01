Bach esprime soddisfazione per l' approvazione del decreto sull' autonomia del Coni

IFlck : RT @RaiSport: Le #Olimpiadi di #Tokyo si disputeranno, non ci sono piani B. E' il pensiero di Thomas Bach, presidente del Cio, che esprime… - RaiSport : Le #Olimpiadi di #Tokyo si disputeranno, non ci sono piani B. E' il pensiero di Thomas Bach, presidente del Cio, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Bach esprime

Un rischio sventato nella mattinata, grazie all’approvazione del decreto sull’autonomia dello sport da parte del Cdm. Malagò, presidente del Coni, ha subito telefonato a Thom ...Sono considerazioni rassicuranti quelle del presidente del CIO Thomas Bach in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'emergenza sanitaria ha provocato e sta provocando non pochi disagi e in Giappone si ...