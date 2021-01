Ascolti tv lunedì 25 gennaio 2021: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Report, Safe, dati Auditel e share (Di martedì 26 gennaio 2021) Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv lunedì 25 gennaio 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera su Rai1 i primi episodi della nuova fiction Il Commissario Ricciardi, hanno intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021)Tv25. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv25didi ieri in prima serata Ieri sera su Rai1 i primi episodi della nuova fiction Il, hanno intrattenuto .000 spettatori pari al % di. Su Canale 5Vip 5 ha ottenuto .000 spettatori pari al % di. ...

CorriereCitta : #Ascoltitv lunedì 25 gennaio 2021: Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello Vip, Report, Safe, dati Auditel e share - MarcyT666 : RT @otna109: Io personalmente il lunedì non sacrifico più la fiction con Lino Guanciale per questo circo. Almeno i miei ascolti del lunedì… - otna109 : Io personalmente il lunedì non sacrifico più la fiction con Lino Guanciale per questo circo. Almeno i miei ascolti… - coccoemacadamia : Basta raga io non lo guardo più ne il lunedì né il venerdi. Ora stacco cosi crollano gli ascolti adios #gfivp - KingDimitry : @potterhead_1000 Appunto vogliono i massimi ascolti per la finale, dato che in rai non sta nulla quel lunedì dato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì «Il Commissario Ricciardi»: tutto sulla serie con Lino Guanciale Panorama