Animal Crossing New Horizons si prepara al Carnevale

saimisin : RT @NintendoItalia: Il Sanrio Collaboration Pack di Animal Crossing, che include sei carte amiibo compatibili con #AnimalCrossingNewHorizon… - AC_Fuffi : RT @NintendoItalia: Il Sanrio Collaboration Pack di Animal Crossing, che include sei carte amiibo compatibili con #AnimalCrossingNewHorizon… - Teomanson : RT @NintendoItalia: Il Sanrio Collaboration Pack di Animal Crossing, che include sei carte amiibo compatibili con #AnimalCrossingNewHorizon… - NintendoItalia : Il Sanrio Collaboration Pack di Animal Crossing, che include sei carte amiibo compatibili con… - noturaveragevi : voglio giocare ad animal crossing ma non ho nemmeno una nintendo switch… -

Ultime Notizie dalla rete : Animal Crossing

Wired Italia

Sia che si tratti di giocatori recenti che hanno acquistato Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite durante le feste o di ...Nintendo ha annunciato oggi un nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons. Disponibile dal 28 gennaio, questo update include un Carnevale ricco di colori e di piume, alcune calorose aggiunte ...