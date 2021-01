1998, Milan-Inter 0-3: il pallonetto di Ronaldo a Rossi | VIDEO (Di martedì 26 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME VIDEO NEWS - Il 22 marzo 1998, alla 26^ giornata di Serie A, Ronaldo segnò in pallonetto a Sebastiano Rossi in un derby di Milano 1998, Milan-Inter 0-3: il pallonetto di Ronaldo a Rossi VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Il 22 marzo, alla 26^ giornata di Serie A,segnò ina Sebastianoin un derby di0-3: ildiPianeta

Ultime Notizie dalla rete : 1998 Milan 1998, Milan-Inter 0-3: il pallonetto di Ronaldo a Rossi | VIDEO Pianeta Milan In campo a San Siro alle 20.45. Numeri e protagonisti del derby che vale la semifinale

Stasera, che sera! Alle 20.45, a San Siro, Inter e Milan si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. Ed è un derby da gara secca, dentro o fuori. Chi vince sfiderà infatti in semifinale una tr ...

Ricordi il fantastico pallonetto di Ronaldo contro il Milan?

Rivedi la prodezza con cui Ronaldo ha battuto Sebastiano Rossi nel derby di campionato contro il Milan (stagione 1997/1998). La partita è finita 3-0 per l'Inter con anche una doppietta del Cholo Simeo ...

