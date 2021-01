Verona | Sturaro ha scelto la maglia numero 33

HellasVeronaFC : STEFANO ?????? #Sturaro è un nuovo centrocampista dell’Hellas Verona ?? - MCriscitiello : Verona vicinissimo a Lasagna (10+bonus) e Sturaro @tvdellosport #sportitaliamercato - CataldoAndrea : Il #Verona con #Lasagna e #Sturaro diventa una squadra da piazzamento in Europa. - Torrenapoli1 : - il Frosinone cede #Dionisi all'Ascoli e #Trotta al Cosenza - #Sturaro e #Lasagna al Verona - La #RealSociedad sos… - junews24com : Sturaro all'Hellas Verona, scelto il numero di maglia - FOTO - -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Sturaro

Goal.com

Sturaro all'Hellas Verona, scelto il numero di maglia: ecco qual è la scelta del centrocampista gialloblù - FOTO ...Movimenti in uscita in casa Hellas Verona. I veneti stanno per ufficializzare gli arrivi di Sturaro e Lasagna e intanto pensano a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Ivan Juric. Pochi minuti f ...