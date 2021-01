Vaccino in ritardo, slitta la data per proteggere gli over 80 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le riduzioni di fiale di vaccino da parte di Pfizer e AstraZeneca «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80». Non solo: ritarderanno anche di circa 6-8 settimane quelli per il resto della popolazione». Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri molto preoccupato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le riduzioni di fiale di vaccino da parte di Pfizer e AstraZeneca «faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over 80». Non solo: ritarderanno anche di circa 6-8 settimane quelli per il resto della popolazione». Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri molto preoccupato.

