Una playlist per te Saghe | emozioni in serie

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Distintive, senza chiacchiere. Funzionano come una carta d’identità, un biglietto che visita il ricordo di episodi vissuti nel tempo delle stagioni. Non si tratta di colonne sonore né di mere sigle....

giulsdoesntknow : @Elisabetta_xoxo è arrivato il momento di mettere una di quelle playlist da bad bitch e usarla cone solonna sonora della tua vita - gorjewe : Mi playlist? Una csoa - holyhwanwoong : @69PRESENT è una playlist bellissima tra l'altro c'è harry ti prego HAHAHAHH - kappalanguage : Inizia la settimana cantando... in #italianoL2! ???? Una playlist di #canzoniitaliane da ascoltare, ballare e canticc… - fearlesshabitx_ : ho creato una playlist su achille e patroclo se volete vi lascio il link qua -

Ultime Notizie dalla rete : Una playlist

Gazzetta del Sud

Il mio approccio alla musica degli R.E.M. inizia con il passaggio di Losing My Religion su MTV. Mi catturano all’istante: il video surreale e cupo, la geniale melodia chiusa su sé stessa cantata da un ...Riassumere la carriera di quello che è considerato uno dei più grandi geni del 900 (e, come il riconoscimento del recente Nobel dimostra, non solo in ambito musicale), è forse stata una delle imprese ...