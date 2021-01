Una lunga carriera iniziata nel 1962, Cesena in lutto per la scomparsa dello storico pizzaiolo (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' stato senza dubbio uno dei precursori della pizza al piatto o al taglio in città. Si è spento all'età di 88 anni Nicolò Pittoni, noto a Cesena per aver fatto conoscere la pizza nella sua ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' stato senza dubbio uno dei precursori della pizza al piatto o al taglio in città. Si è spento all'età di 88 anni Nicolò Pittoni, noto aper aver fatto conoscere la pizza nella sua ...

direzioneprc : Una notizia tristissima. È morto stanotte in ospedale il nostro compagno MAURIZIO NATALE, segretario della federazi… - CarloCalenda : Quando si parla dei sondaggi sul partito di #Conte ricordarsi una cosa: le persone che rispondono lo fanno su un PD… - StefanoFeltri : Il gesto collettivo di guardare la televisione rinasce con @welikeduel Una lunga analisi (grazie a @minimumfax) d… - CiampaStan : No combà che so ste canzoni da froci io voglio le tue canzoni misogine in classifica ?????????????????????? Fumo una canna lu… - news_forlicesen : Una lunga carriera iniziata nel 1962, Cesena in lutto per la scomparsa dello storico pizzaiolo -

Ultime Notizie dalla rete : Una lunga Una lunga carriera iniziata nel 1962, Cesena in lutto per la scomparsa dello storico pizzaiolo CesenaToday A Francoforte va in scena #bleibimbett: musica dal vivo nonostante il lockdown

Uno storico locale di Francoforte ha trovato il modo di rilanciare la musica dal vivo nonostante il lockdown. E in modo molto particolare.

Quando corso Italia era il nostro social

«Ci si trova in Piombino». Se arrivavi in città, venivi «a» Piombino. Se andavi «in» Piombino, andavi in centro. In corso Italia, cuore della città. Il modo di dire è rimasto ma sono cambiate molte ab ...

Uno storico locale di Francoforte ha trovato il modo di rilanciare la musica dal vivo nonostante il lockdown. E in modo molto particolare.«Ci si trova in Piombino». Se arrivavi in città, venivi «a» Piombino. Se andavi «in» Piombino, andavi in centro. In corso Italia, cuore della città. Il modo di dire è rimasto ma sono cambiate molte ab ...