Ultime Notizie Roma del 25-01-2021 ore 18 | 10

(Di lunedì 25 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrini emergenza covid in apertura non perderei la speranza di raggiungere alla fine dell’autunno l’immunità di gregge lo dice il commissario Domenico Arcuri confidando sull’arrivo di altri vaccini intanto mentre Matteo Salvini dà la colpa al governo per la Lombardia in zona rossa di governatori della legati ad una revisione immediata delle procedure per determinare i colori delle regioni finora sono oltre 100.000 richiami di vaccino fatti in Italia ora la priorità assicurare le seconde dosi alla luce dei ritardi di fai vedere astrazeneca da questa settimana avremo il 20% di fiale in meno aperte al curi la politica il premier Giuseppe Conte al vertice on-line con Confindustria sul ricoveri dice questo non è un piano del governo ma del sistema Italia quindi deve essere ampiamente condivisa deve ...