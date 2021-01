Tommaso Zorzi parla del suo rapporto con Francesco Oppini | “Penso sempre a lui | ogni giorno…” – VIDEO

(Di lunedì 25 gennaio 2021), nonostante sia fuori dalla Casa da prima di Natale, continua ad essere presente nel cuore dei concorrenti del Grande Fratello Vip., proprio ieri, ha nuovamenteto della loro bellissima amicizia.del suoconOggi il mio sentimento è quello di grande affetto verso una persona... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - moneypuntoit : ?? Quanto guadagna Tommaso Zorzi: stipendio e cachet dell'influencer ?? - Onlyfanshub8 : RT @lanas1barb: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

E lo ha fatto dopo che un altro giovane, Luca Vismara, aveva dichiarato di aver avuto lui l’ultima storia con Tommy prima del reality. A “Live Non è la D’Urso” il racconto di Kevin, il ragazzo che ha ...Secondo le quote dei bookmaker Snai, Tommaso Zorzi e Dayane Mello sarebbero i favoriti (a 2,25) per la vittoria finale ...