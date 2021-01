TIM lancia Noovle, nuova eccellenza per il cloud made in Italy (Di lunedì 25 gennaio 2021) TIM annuncia la nascita di Noovle Spa, la nuova società interamente controllata dal Gruppo TIM, che si propone sul mercato come centro di eccellenza italiano per il cloud e l'edge computing, con l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi innovativi TIM di public, private e hybrid cloud alle imprese (dalle pmi alla grande industria) e alla Pubblica Amministrazione, accelerando la trasformazione digitale del Paese. La cloud company, frutto dell'esperienza e delle competenze digitali del Gruppo TIM, dei suoi Data Center che vi confluiscono e delle professionalità specialistiche di Noovle Srl – società acquisita da TIM lo scorso maggio e tra i principali partner di Google cloud nel mercato italiano - si focalizzerà sulla fornitura di servizi e ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 gennaio 2021) TIM annuncia la nascita diSpa, lasocietà interamente controllata dal Gruppo TIM, che si propone sul mercato come centro diitaliano per ile l'edge computing, con l'obiettivo di potenziare l'offerta di servizi innovativi TIM di public, private e hybridalle imprese (dalle pmi alla grande industria) e alla Pubblica Amministrazione, accelerando la trasformazione digitale del Paese. Lacompany, frutto dell'esperienza e delle competenze digitali del Gruppo TIM, dei suoi Data Center che vi confluiscono e delle professionalità specialistiche diSrl – società acquisita da TIM lo scorso maggio e tra i principali partner di Googlenel mercato italiano - si focalizzerà sulla fornitura di servizi e ...

Ultime Notizie dalla rete : TIM lancia TIM lancia Noovle, nuova eccellenza per il cloud made in Italy Panorama Google lancia Hotel Insights per intercettare nuovi ospiti per il settore del turismo

Google sceglie l’Italia come primo paese al mondo per il lancio locale di Hotel Insights, presentato insieme a MiBACT, ENIT, UNWTO e a Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustri ...

Tim, lanciata Noovle: "il più grande progetto cloud per l'Italia"

