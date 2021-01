La scomparsa di Giulio Regeni | cinque anni fa

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il ricercatore italiano scomparve al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio del 2016: il suo corpo, con i segni di innumerevoli torture, venne trovato nove giorni dopo, il 3 febbraio

amnestyitalia : Oggi #25gennaio è il quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Unisciti all'iniziativa di… - Agenzia_Ansa : Giulio #Regeni, cinque anni fa la scomparsa. #Mattarella: 'L'Egitto dia risposte'. Oggi il caso sarà discusso nel C… - MarinaSereni : A cinque anni dalla scomparsa di Giulio #Regeni la domanda di verità e giustizia non cambia. Sosteniamo lo straordi… - cateave : RT @amnestyitalia: Oggi #25gennaio è il quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Unisciti all'iniziativa di @GiulioSiamoNoi: p… - pierinacol : RT @amnestyitalia: Oggi #25gennaio è il quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Unisciti all'iniziativa di @GiulioSiamoNoi: p… -

Il 25 gennaio 2016 spariva lo studente italiano. Il nostro Paese ha atteso la verità da parte delle autorità egiziane, sapendo benissimo che non sarebbe mai arrivata ...Per il quinto anniversario della scomparsa in Egitto di Giulio Regeni, il Consiglio comunale di Marano Vicentino ha deciso di intitolare al giovane le borse di studio che vengono consegnate ogni anno ...