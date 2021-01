La conversione di Paolo sulla via di Damasco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio la cristianità celebra ladi. La “folgorazionevia di” è il momento culmine in cui da persecutore dei cristiani, Saulo odi Tarso sente la voce di Cristo e sceglie di battezzarsi.diventerà così uno dei più fervidi missionari, oltre a essere considerato il primo teologo grazie alle 13 lettere del Nuovo Testamento, in cui si rivolge alle comunità trattando temi teologici e filosofici. Questa festività ricade al concludersi della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. In questi giorni le varie confessioni cristiane pregano per una chiesa unita. Michelangelo Buonarroti,di– Photo credits: wikipedia.orgLadi, da ...