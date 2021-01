Kellogg rafforza la prima linea in Europa con una nomina al femminile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) - Miranda Prins assume il ruolo di Vice President con responsabilità su tutti i Paesi dell'Continentale. Italia compresa. Nel 2019aveva annunciato il proprio impegno a raggiungere la parità di genere al 50:50 entro il 2025 per i livelli di manager e senior manager. MILANO, 25 gennaio 2021 /PRNewswire/, azienda leader nella produzione di cereali,Miranda Prins Vice President per l'Continentale, segnale dell'impegno costante dell'azienda a raggiungere la parità di genere per i livelli di manager e senior manager entro il 2025. Nel nuovo ruolo, la VP sarà responsabile della crescita dinei seguenti Paesi: Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Austria. Miranda Prins prende il posto di Javier ...