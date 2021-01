**Governo: fonti, 'Pd non ha chiesto a Conte di salire al Colle'** (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il Pd non ha chiesto e non sta chiedendo a Conte di andare al Quirinale". E' quanto si riferisce da fonti dem. Il percorso resta quello indicato stamattina dal segretario Nicola Zingaretti ovvero quello di verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Il Pd non hae non sta chiedendo adi andare al Quirinale". E' quanto si riferisce dadem. Il percorso resta quello indicato stamattina dal segretario Nicola Zingaretti ovvero quello di verificare se ci sono le condizioni per una base parlamentare ampia con programma autorevole.

TgLa7 : #Governo. fonti: #Pd non ha chiesto a #Conte di salire a #Colle- #Crisidigoverno - ManLanTuit : = #Governo: fonti #Pd non ha chiesto a #Conte di salire a Colle = (AGI) Seguono risate. #crisidigoverno - a_portigliatti : RT @TgLa7: #Governo. fonti: #Pd non ha chiesto a #Conte di salire a #Colle- #Crisidigoverno - giacomozuliane : RT @TgLa7: #Governo. fonti: #Pd non ha chiesto a #Conte di salire a #Colle- #Crisidigoverno - luragiuseppe : RT @MarcoNarcisi1: Secondo fonti ANSA il PdC Conte si recherebbe oggi stesso al Quirinale per rimettere il mandato al PdR. Si preannuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo fonti **Governo: fonti, 'Pd non ha chiesto a Conte di salire al Colle'** Il Tempo Conte verso le dimissioni per poi puntare a reincarico

Stretta finale per il Governo. Anche il Partito Democratico preme in queste ore per convincere il premier Giuseppe Conte che l'unica via per salvare il ...

Borsa Milano in rosso su timori vaccini, giù Stellantis, banche, bene Diasorin

Il tema vaccini sta condizionando la seduta odierna dei mercati, Milano inclusa, che nel primo pomeriggio si sono girati in deciso ribasso dopo che il colosso farmaceutico Merck ha reso noto che termi ...

Stretta finale per il Governo. Anche il Partito Democratico preme in queste ore per convincere il premier Giuseppe Conte che l'unica via per salvare il ...Il tema vaccini sta condizionando la seduta odierna dei mercati, Milano inclusa, che nel primo pomeriggio si sono girati in deciso ribasso dopo che il colosso farmaceutico Merck ha reso noto che termi ...