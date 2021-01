Domani mattina Consiglio dei ministri | poi Conte al Colle per rassegnare dimissioni

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo si apprende da una nota di palazzo Chigi.

