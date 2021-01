Dimissioni di Gattuso dal Napoli nell’aria? Ci sono solo delle ipotesi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si sta parlando con una certa insistenza delle presunte Dimissioni di Gattuso dalla guida tecnica del Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, l’allenatore calabrese starebbe rischiando il posto, insieme a Giuntoli ed a tutto il suo staff. Secondo il quotidiano sportivo, il presidente Aurelio De Laurentiis si aspetterebbe le Dimissioni di Gattuso dopo il brutto tonfo di Verona (3-1 per gli scaligeri dopo che il Napoli era passato in vantaggio al 1 minuto con un lampo di Lozano) e la sconfitta della Supercoppa contro la Juventus. Due batoste pesanti, che stanno schiacciando le convinzioni del gruppo, parso vistosamente allo sbaraglio al Bentegodi. La posizione di Ringhio non è più così tranquilla, la sua panchina inizia a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si sta parlando con una certa insistenzapresuntedidalla guida tecnica del. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, l’allenatore calabrese starebbe rischiando il posto, insieme a Giuntoli ed a tutto il suo staff. Secondo il quotidiano sportivo, il presidente Aurelio De Laurentiis si aspetterebbe ledidopo il brutto tonfo di Verona (3-1 per gli scaligeri dopo che ilera passato in vantaggio al 1 minuto con un lampo di Lozano) e la sconfitta della Supercoppa contro la Juventus. Due batoste pesanti, che stanno schiacciando le convinzioni del gruppo, parso vistosamente allo sbaraglio al Bentegodi. La posizione di Ringhio non è più così tranquilla, la sua panchina inizia a ...

antonio_anro : @junews24com De Laurentiis sta aspettando che Gattuso dia le dimissioni. Non farlo Gennaro, non farlo. - Paroladeltifoso : Taglialatela: “La società deve fare di più, non capisco chi desidera le dimissioni di Gattuso” - RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: Traballa la panchina di #Gattuso e anche la scrivania di #Giuntoli (e quella del suo staff). #DeLaurentiis si aspettereb… - Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: Traballa la panchina di #Gattuso e anche la scrivania di #Giuntoli (e quella del suo staff). #DeLaurentiis si aspettereb… - abysspsg : RT @Napoli_Report: Traballa la panchina di #Gattuso e anche la scrivania di #Giuntoli (e quella del suo staff). #DeLaurentiis si aspettereb… -