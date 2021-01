Dimissioni Conte, Paragone: «Prima di giovedì, Bonafede non arriva a relazione» (Di lunedì 25 gennaio 2021) È una settimana potenzialmente cruciale quella che il governo è chiamato ad attraversare. Da quando Matteo Renzi ed Italia Viva hanno, di fatto, aperto la crisi, ogni passo può diventare fatale. E ora c'è un percorso scivoloso da attraversare. Quello che porta alla relazione in Parlamento del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L'appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 27 gennaio (o 28 gennaio), ma non è escluso che Prima di allora possano esserci significative evoluzioni. relazione Bonafede: perchè è così importante Per capire il motivo per il quale il passaggio in Parlamento è così importante, occorre spiegare cosa accadrà. Il ministro come accade ogni anno, sarà chiamato a relazionare sullo stato della Giustizia. In seguito ci sarà un voto che non sarà diretto, ma basato sulle ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) È una settimana potenzialmente cruciale quella che il governo è chiamato ad attraversare. Da quando Matteo Renzi ed Italia Viva hanno, di fatto, aperto la crisi, ogni passo può diventare fatale. E ora c'è un percorso scivoloso da attraversare. Quello che porta allain Parlamento del ministro della Giustizia Alfonso. L'appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 27 gennaio (o 28 gennaio), ma non è escluso chedi allora possano esserci significative evoluzioni.: perchè è così importante Per capire il motivo per il quale il passaggio in Parlamento è così importante, occorre spiegare cosa accadrà. Il ministro come accade ogni anno, sarà chiamato a relazionare sullo stato della Giustizia. In seguito ci sarà un voto che non sarà diretto, ma basato sulle ...

