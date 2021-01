Criminalita’: Libera, le mani delle mafie sui porti italiani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2005 al 2017 un porto italiano su sette e’ stato oggetto degli interessi della Criminalita’ organizzata, quasi uno su due se si prendono in considerazione i porti di rilevanza nazionale. Un fenomeno che ha investito tutto il Paese, da Nord a Sud. Cosi’ una ricerca pubblicata su laviaLibera.it, il sito della rivista di Libera e Gruppo Abele. Secondo quanto emerge dalla ricerca, sui 351 porti presenti in Italia, ben 50 (circa il 14% del totale) sono stati oggetto di una qualche proiezione di gruppi criminali. Alcuni scali sembrano essere particolarmente esposti e la ‘ndrangheta riveste un ruolo da protagonista. I porti di Ancona, Cagliari, Genova e Gioia Tauro sono presenti in tutte le relazioni della Direzione nazionale antimafia analizzate. Anche quelli di Salerno e Taranto ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal 2005 al 2017 un porto italiano su sette e’ stato oggetto degli interessi dellaorganizzata, quasi uno su due se si prendono in considerazione idi rilevanza nazionale. Un fenomeno che ha investito tutto il Paese, da Nord a Sud. Cosi’ una ricerca pubblicata su lavia.it, il sito della rivista die Gruppo Abele. Secondo quanto emerge dalla ricerca, sui 351presenti in Italia, ben 50 (circa il 14% del totale) sono stati oggetto di una qualche proiezione di gruppi criminali. Alcuni scali sembrano essere particolarmente esposti e la ‘ndrangheta riveste un ruolo da protagonista. Idi Ancona, Cagliari, Genova e Gioia Tauro sono presenti in tutte le relazioni della Direzione nazionale antimafia analizzate. Anche quelli di Salerno e Taranto ...

