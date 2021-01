Covid, l'Ue: 'L'Italia tra i paesi con zone rosso scuro' (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Italia è tra i paesi Ue con alcune zone che diventano ' rosso scuro ', la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders,... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'è tra iUe con alcuneche diventano '', la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders,...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - FratellidItalia : Covid, Deidda: Il Governo condannato dal Tar, continua a vincolare i cittadini con le fasce colorate. Adesso basta - MaxRibaudo : @docdrugztore In Italia vedo che persino la sinistra, oltre a tutti gli epidemiologi, evitano di dire che c'è un pr… - svirgola2 : @info_zampa @umanesimo @Il_Vitruviano @FabrizioChiodo @giorgiogilestro @robertdolci @FabioMontale @PMO_W… -