Covid, Astrazeneca fornirà tre milioni di dosi all'Arabia Saudita in una settimana (Di lunedì 25 gennaio 2021) l Serum Institute of India (Sii) fornirà all'Arabia Saudita 3 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca Covid - 19 al prezzo di 5,25 dollari ciascuna in circa una settimana per conto della casa ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) l Serum Institute of India (Sii)all'didi vaccino- 19 al prezzo di 5,25 dollari ciascuna in circa unaper conto della casa ...

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Agenzia_Ansa : Vaccini, la fornitura Pfizer torna a regime. La Ue farà rispettare i contratti #ANSA - Agenzia_Ansa : La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato al telefono con l'Ad di #AstraZeneca Pasca… - MCPievatolo : RT @BluDiChina: L'Università di Oxford stava per rendere open source il suo #vaccino, poi la Bill and Melinda Gates Foundation è intervenut… - MRoscioni : Se #Pfizer sfornasse vaccini come mia madre sforna biscotti e ciambelline quando sono a casa... avrebbe già coperto… -