Covid, all’ospedale ‘San Pio’ è giornata nera: comunicati tre decessi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non arrivano buone notizie dall’ospedale “San Pio” di Benevento. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera, attualmente sono 56 le persone ricoverate perché affette da Covid-19 e che necessitano di cure. Ma il dato che rattrista è quello dei decessi che sono ben tre, uno di questi è sannita. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non arrivano buone notizie d“San Pio” di Benevento. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera, attualmente sono 56 le persone ricoverate perché affette da-19 e che necessitano di cure. Ma il dato che rattrista è quello deiche sono ben tre, uno di questi è sannita. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

