Conte dimissioni: governo ter o elezioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conte, governo ancora in bilico sulla relazione di Bonafede. In caso di caduta o nuova maggioranza o si va al voto anticipato Getty ImagesGiuseppe Conte sale al Quirinale. Già oggi potrebbe conferire con il Presidente della Repubblica Mattarella sulla crisi di governo. Ottenuta la fiducia in Camera e Senato la settimana scorsa, il pericolo caduta dell’esecutivo non è scongiurato. Dai voti dei due rami del Parlamento è emersa una maggioranza debole, soprattutto al Senato. Il prossimo scoglio del governo è il voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Come per la fiducia, se alla Camera i numeri sono più certi e sicuri, al Senato la maggioranza rischia di andare sotto e in tal caso le dimissioni dell’esecutivo sarebbero dietro l’angolo. Il voto è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 gennaio 2021)ancora in bilico sulla relazione di Bonafede. In caso di caduta o nuova maggioranza o si va al voto anticipato Getty ImagesGiuseppesale al Quirinale. Già oggi potrebbe conferire con il Presidente della Repubblica Mattarella sulla crisi di. Ottenuta la fiducia in Camera e Senato la settimana scorsa, il pericolo caduta dell’esecutivo non è scongiurato. Dai voti dei due rami del Parlamento è emersa una maggioranza debole, soprattutto al Senato. Il prossimo scoglio delè il voto sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Come per la fiducia, se alla Camera i numeri sono più certi e sicuri, al Senato la maggioranza rischia di andare sotto e in tal caso ledell’esecutivo sarebbero dietro l’angolo. Il voto è ...

Corriere : Crisi di governo, Conte non contempla (per ora) le dimissioni: è una strettoia, ma posso uscirne - repubblica : Crisi di governo, Conte verso le dimissioni. Bettini (Pd): 'Renzi dia segnali per aprire una fase nuova, ma questo… - Corriere : Le dimissioni al Quirinale, poi l’appello ai partiti: la via del premier Conte per il governo «ter» - MastroTitta9 : A BREVE GIUSEPPE CONTE SALIRA' AL QUIRINALE PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI (SALUTAME 'A TAROCCO CASALINO) - Manuel_Storm : RT @MinutemanItaly: Dagospia da per certe le dimissioni di Conte -